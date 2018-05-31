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  1. Erdoğan'dan Türk Hava Kuvvetlerine kutlama mesajı

Raylardaki vagonlar 'yerlilik' şartıyla millileşti

Başbakan 'ın imzasıyla yaygınlaştırılan "raylı sistem araçlarının asgari yüzde 51 yerli olması şartı" demiryolu sektörü açısından yeni bir dönemi başlattı.



Hafif raylı ulaşım sistemlerindeki yerli katkı şartıyla 'de üretilen çok sayıda vagon, rayların üzerinde yerini almaya başladı.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Koordinatörü İlhami Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şehir içi ve şehirler arası ulaşımda raylı sistemlere büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 12:06
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