Raylardaki vagonlar 'yerlilik' şartıyla millileşti





Hafif raylı ulaşım sistemlerindeki yerli katkı şartıyla Türkiye'de üretilen çok sayıda vagon, rayların üzerinde yerini almaya başladı.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Koordinatörü İlhami Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şehir içi ve şehirler arası ulaşımda raylı sistemlere büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.