;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. CHP 28 Şubat vadediyor

Erdoğan'dan Türk ne kutlama mesajı

, "Güçlü alt yapısı ve gelişen teknolojiye uyumu sayesinde dünya havacılığının önde gelen isimlerinden olan Türk , üstün vazife anlayışıyla üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılar elde etmekte, dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir" dedi.

Erdoğandan Türk Hava Kuvvetlerine kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü alt yapısı ve gelişen teknolojiye uyumu sayesinde, dünya havacılığının önde gelen isimlerinden olan Türk , üstün vazife anlayışıyla üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılar elde etmekte, dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e kutlama mesajı gönderdi.

100 yılı aşkın bilgi, birikim ve tecrübesiyle şanlı Türk bayrağını semalarda onur ve gururla dalgalandıran Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, "Güçlü alt yapısı ve gelişen teknolojiye uyumu sayesinde, dünya havacılığının önde gelen isimlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri, üstün vazife anlayışıyla üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılar elde etmekte, dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Göklerdeki gurur kaynağı olan Türk Hava Kuvvetlerinin, caydırıcı gücüyle bölge ve dünya barışının sağlanmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin itibarlı kurumları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Etiketler: , ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 11:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar