Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü alt yapısı ve gelişen teknolojiye uyumu sayesinde, dünya havacılığının önde gelen isimlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri, üstün vazife anlayışıyla üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılar elde etmekte, dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e kutlama mesajı gönderdi.

100 yılı aşkın bilgi, birikim ve tecrübesiyle şanlı Türk bayrağını semalarda onur ve gururla dalgalandıran Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, "Güçlü alt yapısı ve gelişen teknolojiye uyumu sayesinde, dünya havacılığının önde gelen isimlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri, üstün vazife anlayışıyla üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılar elde etmekte, dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Göklerdeki gurur kaynağı olan Türk Hava Kuvvetlerinin, caydırıcı gücüyle bölge ve dünya barışının sağlanmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin itibarlı kurumları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."