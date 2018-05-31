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sınav sonuçları açıklandı mı? 3 ders sınavı ne zaman? Sınav sonucu sorgulama?

tarafından gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavları 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF sınavının hemen ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı! Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF ( Fakültesi) bahar dönemi dönem sonu sınavları tamamlandı. çapında gerçekleştirilen AÖF sınavları, cumartesi ve pazar olmak üzere toplamda dört oturumda yapıldı. Sınavda çıkan soruların ve cevapların yayımlanmasıyla bir tahmin yürüten açıköğretimliler, şimdi sonuç ve 3 ders tarihini sorguluyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 3 ders sınavı ne zaman? Sınav sonucu sorgulama?

(AÜ) , İktisat ve bahar dönem sonu sınavları, bu yıl 26- 27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Mezun olmayı bekleyen ve bir üst döneme geçip geçemeyeceklerini merak eden öğrenciler, heyecanla sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Sonuçların belli olmasıyla birlikte 3 ders sınavı için de hazırlıklar başlayacak. Dönem sonu sınavı notu yerine geçecek olan 3 ders sınavı yaz ayında gerçekleşecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, 3 ders sınav tarihi belli mi? İşte detaylar!

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF sonuçlarının sınav tarihinden 15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversite rektörü tarafından açıklanan yeni sistemde AÖF öğrencilerinin dönem uzatmamaları adına yıl sonu girilecek tek ders sınavının bu yıldan üç derse çıkarıldığını açıklamıştı. 2018 takvimine göre AÖF öğrencileri, 21 Temmuz 2018'de üç ders sınavına girebilecekler.


ÜÇ DERS SINAVI NEDİR?


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Fakültesi öğrenciler sınav soruları ve cevapları için arayışa geçti. AÖF sınav soruları ve cevaplarını AÖF sistemine giriş yaparak görebilirsiniz.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 12:14
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