5 CHP’liden Fetullah Gülen’e ziyaret

CHP'li 5 milletvekilinin, özel davetle terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'de ziyaret ettiği ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'da 13 Mart 2013'te 5 CHP'linin Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gittiğini açıkladı.
Yarkadaş'a göre o vekiller, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Ali Demirçalı, eski vekil Faik Tunay ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'dı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde Bülent Tezcan'ı Aydın 1. sıradan, Engin Özkoç'u ise Sakarya 1. sıradan yeniden milletvekili adayı gösterdi.
Yarkadaş, 20 Ekim 2013'te Gülen'in CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'i aradığına yönelik paylaşımda da bulunmuştu. Tekin ise, "Gülen annem için aramıştı" iddiasında bulundu. FETÖ'ye yardım iddiasıyla yargılanan İstanbul Milletvekili Eren Erdem ise, 19 Ocak 2014'te FETÖ'nün MİT TIR'larını durdurmasına ilişkin tutanakları Tezcan'dan aldığını açıklamıştı. Tezcan, darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz'ün 15 Temmuz sonrası Türkiye'yi "meydan meydan dolaştığını" da öne sürmüş ancak bahsettiği kişi isim benzerliği olan Bingöllü bir vatandaş çıkmıştı.
( KENAN KIRAN / SABAH )
İşte O Tweet'ler...
Yarkadaş'a göre o vekiller, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Ali Demirçalı, eski vekil Faik Tunay ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'dı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde Bülent Tezcan'ı Aydın 1. sıradan, Engin Özkoç'u ise Sakarya 1. sıradan yeniden milletvekili adayı gösterdi.
MİT TUTANAKLARINI VERDİYarkadaş, kendisine ait haber içerikli internet sitesinde yer verdiği ve sonradan sildiği bu bilgileri Twitter'da "CHP'liler Fetullah Gülen'in konuğu", "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden 5 vekilden 4'ünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı" ve "CHP'liler bu haberi konuşacak - Fetullah Gülen'in davetlisi olan CHP'lilerden ilk açıklama" ifadeleriyle paylaşmıştı.
Yarkadaş, 20 Ekim 2013'te Gülen'in CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'i aradığına yönelik paylaşımda da bulunmuştu. Tekin ise, "Gülen annem için aramıştı" iddiasında bulundu. FETÖ'ye yardım iddiasıyla yargılanan İstanbul Milletvekili Eren Erdem ise, 19 Ocak 2014'te FETÖ'nün MİT TIR'larını durdurmasına ilişkin tutanakları Tezcan'dan aldığını açıklamıştı. Tezcan, darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz'ün 15 Temmuz sonrası Türkiye'yi "meydan meydan dolaştığını" da öne sürmüş ancak bahsettiği kişi isim benzerliği olan Bingöllü bir vatandaş çıkmıştı.
( KENAN KIRAN / SABAH )
İşte O Tweet'ler...
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