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5 ’liden ’e ziyaret

’li ; , , Ali Demirçalı, ve ’ın, 2013’te ’in özel davetiyle ABD’ye gittiğini açıkladı

5 CHP’liden Fetullah Gülen’e ziyaret
'li 5 milletvekilinin, özel davetle terör örgütü elebaşı 'i ABD'de ziyaret ettiği ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili , Twitter'da 13 Mart 2013'te 5 CHP'linin Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gittiğini açıkladı.
Yarkadaş'a göre o vekiller, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , Grup Başkanvekili , dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Ali Demirçalı, eski vekil ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı 'dı. CHP lideri , 24 Haziran seçimlerinde Bülent Tezcan'ı Aydın 1. sıradan, Engin Özkoç'u ise 1. sıradan yeniden milletvekili adayı gösterdi.


MİT TUTANAKLARINI VERDİ

Yarkadaş, kendisine ait haber içerikli internet sitesinde yer verdiği ve sonradan sildiği bu bilgileri Twitter'da "CHP'liler Fetullah Gülen'in konuğu", "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden 5 vekilden 4'ünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı" ve "CHP'liler bu haberi konuşacak - Fetullah Gülen'in davetlisi olan CHP'lilerden ilk açıklama" ifadeleriyle paylaşmıştı.
Yarkadaş, 20 Ekim 2013'te Gülen'in CHP'li milletvekili 'i aradığına yönelik paylaşımda da bulunmuştu. Tekin ise, "Gülen annem için aramıştı" iddiasında bulundu. 'ye yardım iddiasıyla yargılanan İstanbul Milletvekili Eren Erdem ise, 19 Ocak 2014'te FETÖ'nün TIR'larını durdurmasına ilişkin tutanakları Tezcan'dan aldığını açıklamıştı. Tezcan, darbe girişimini yöneten firari 'ün 15 Temmuz sonrası Türkiye'yi "meydan meydan dolaştığını" da öne sürmüş ancak bahsettiği kişi isim benzerliği olan Bingöllü bir vatandaş çıkmıştı.

( KENAN KIRAN / SABAH )

İşte O Tweet'ler...








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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 03:10
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