Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulaları basın mensuplarına gösterildi.

Milletvekili kesin aday listelerinin ilan edilmesinin ardından, yurt dışında kullanılacak oy pusulaları ile cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak pusulaların basımı tamamlandı.

SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

AK Parti nasıl oy kullanılacağını anlatan bir animasyon hazırladı.



İşte o animasyon

