;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Araba sevdası

lerinde nasıl oy kullanılacağını anlatan bir animasyon hazırladı

ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'nde kullanılacak oy pusulaları basın mensuplarına gösterildi. Peki seçmenler nasıl oy kullanacak? seçimlerinde nasıl oy kullanılacağını anlatan bir animasyon hazırladı.

AK Parti animasyonla anlattı

ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'nde kullanılacak oy pusulaları basın mensuplarına gösterildi.

Milletvekili kesin aday listelerinin ilan edilmesinin ardından, yurt dışında kullanılacak oy pusulaları ile cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak pusulaların basımı tamamlandı.

SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

nasıl oy kullanılacağını anlatan bir animasyon hazırladı.

İşte o animasyon

Etiketler: , , ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 00:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar