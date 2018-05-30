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nden 'ye yalanlama

’ye “Erdoğan’ı yargılayacak mısın?” sorusunu yönelttiği iddia edilen Olling iddiayı yalanladı; hatta sorunun da kimse tarafından sorulmadığını belirterek İnce’yi yalancılıkla itham etti. Gözler, İnce’ye çevrildi.

O büyükelçi ortaya çıktı

Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam almak için düşlediği planı istemeden deşifre eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı , buluştuğu Avrupa Birliği büyükelçilerinin kendisine "Erdoğan'ı yargılayacak mısınız?" diye sorduğunu söylemişti.

İnce'ye o soruyu soran Erdoğan düşmanı ismin olduğu iddia edildi.

Olling, iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, o ismin kendisinin olmadığını, toplantıda hiçbir büyükelçinin böyle bir soruyu İnce'ye yöneltmediğini belirterek, "Böyle bir soru ya da bunu uzaktan-yakından andıran bir soru sormadığım gibi, toplantıda bulunan hiç kimse de sormamıştır" dedi.

Danimarka Büyükelçisi'nin gerçekliği tartışılan çıkışının ardından gözler Muharrem İnce'ye çevrildi. İnce'nin kamuoyuna cevaplaması gereken sorular epey arttı. İnce'ye o soruyu hangi büyükelçinin sorduğu, daha sonra kim tarafından aranarak yalanlama geçtiği, o toplantıda döviz operasyonuyla ilgili bir şeyin konuşup, konuşulmadığı merak konusu oldu.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 08:34
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