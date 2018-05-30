

BİR ÖNCEKİ KURUMUNDA FETÖ'DEN DOLAYI KOVULMUŞ



TERÖRE ÇİFTE STANDART!

Türkiye karşıtı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Twitter 'da yeni skandal ortaya çıktı. Aralık 2017 tarihinden itibaren Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörünün FETÖ 'cü Murat Balandı olduğu tespit edildi.FETÖ'cü Murat Balandı'nın ismi göreve başlamasının üzerinden 6 aylık bir süre geçtikten sonra Twitter tarafından BTK 'ya bildirildi. Twitter'ın FETÖ ile alakalı içeriklere yönelik işlem yapmamasının arkasında olduğu değerlendirilen bu isim, Haziran 2016'da Türk Hava Yolları İrlanda Genel Müdürlüğü görevinden FETÖ ile iltisakı sebebiyle el çektirilmişti.

Türkiye'nin son dönemde en çok mücadele etmekte olduğu bir terör örgütü mensubunun Türkiye ile ilişkilerden sorumlu direktör yapılması, Twitter'ın tüm terör örgütlerine eşit mesafede durmadığı ve terör ile mücadele konusunda çifte standart uyguladığı ve hatta daha da ileri giderek bir terör örgütü olan FETÖ'ye yardım ve destek sağladığının en net delili. Ayrıca Twitter, 2015-2016 yılı Şeffaflık Raporu'nda büyük çoğunluğunu DAEŞ yanlısı olan 636 bin 248 hesabı, "şiddet ve teröre teşvik" içerikleri barındırdıkları gerekçesiyle kendiliğinden askıya aldığını duyurmuşken, kendisine BTK tarafından bildirilen mahkeme kararlarına konu FETÖ hesaplarının hemen hemen hiç birisini askıya almadı.



TWITTER FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Küresel internet şirketlerinin terör örgütleri arasında fark gözetmeksizin sahibi oldukları platformlarda her türlü terörist faaliyetin önlenmesi için ilgili devletlerle işbirliği içinde çalışmaları beklenirken, özellikle Twitter'ın terör örgütleri arasında ayrım gözettiği, FETÖ ile ilgili bazı terör içeriklerine göz yumduğu dikkat çekiyor.

Twitter'ın, Türkiye tarafından kendisine bildirilen terör içeriklerine ve propagandalarına ilişkin yargı kararlarını uygulamakta seçici davrandığı tespit edildi. DAEŞ ile ilgili yapılan yayınların kısa süre içerisinde Twitter'dan temizlenmesi için kendi bünyesinde ekipler kuran Twitter, 15 Temmuz hain darbe girişimini organize eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Twitter üzerinden yapmış olduğu propaganda yayınlarına yönelik olarak çok uzun süredir aksiyon almadığı ortaya çıktı.

MAHKEME KARARLARINI TAKMIYOR

Twitter, 2015-2016 yılı Şeffaflık Raporu'nda büyük çoğunluğunu İŞİD ve DAEŞ yanlısı olan 636 bin 248 hesabı, "şiddet ve teröre teşvik" içerikleri barındırdıkları gerekçesiyle kendiliğinden askıya aldığını duyurmuşken, kendisine BTK tarafından bildirilen mahkeme kararlarına konu FETÖ hesaplarının hemen hemen hiç birisini askıya almadığı öğrenildi. Ayrıca Twitter, uzun süre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile tek yanlı olarak iletişimi kestiği ve diyalog taleplerini göz ardı ettiği bildirildi. Twitter'ın BTK tarafından organize edilen istişare toplantılarına da diğer sosyal medya şirketlerinin aksine iştirak etmediği öğrenildi.

TWITTER'IN FETÖ AYAĞINDAKİ İSİM

Aralık 2017 tarihinden itibaren Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü olarak görev yapmakta olan Murat Balandı, göreve başlamasının üzerinden 6 aylık bir süre geçtikten sonra Twitter tarafından BTK'ya bildirilirken, Twitter'ın FETÖ ile alakalı içeriklere yönelik işlem yapmamasının arkasında da Balandı'nın olduğu değerlendiriliyor. Haziran 2016'da Türk Hava Yolları İrlanda Genel Müdürlüğü görevinden FETÖ ile iltisakı sebebiyle el çektirilen Balandı, Türkiye'nin son dönemde en çok mücadele etmekte olduğu bir terör örgütü mensubu. Böyle bir ismin Türkiye ile ilişkilerden sorumlu direktör yapılması, Twitter'ın tüm terör örgütlerine eşit mesafede durmadığı ve terör ile mücadele konusunda çifte standart uyguladığı ve hatta daha da ileri giderek bir terör örgütü olan FETÖ'ye yardım ve destek sağladığının delili olarak kabul edilebiliyor.