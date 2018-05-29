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konusunu 'na taşıyacak

, 'nin 'ü "'in başkenti" olarak tanıma kararını 'na taşıyacak

Filistin Kudüs konusunu Uluslararası Adalet Divanına taşıyacak

Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, 'nin 'ü "'in başkenti" olarak tanıma kararı konusunda 'na sunulacak dosyaların birkaç gün içinde hazır olacağını belirtti.

ABD Başkanı 'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin 'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası pazartesi günü yapılan resmi törenle açılmıştı.

Abluka altındaki sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için 14 Mayıs'ta gösteriler düzenlenmişti. Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 22:10
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