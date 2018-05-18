Kudüs için ayaktayız

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi saat 16.00'da yapılacak. Mitingin düzenleneceği Yenikapı'da milli yas nedeniyle yarıya indirilen Türk bayrağı da dikkat çekerken, alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
BAHÇELİ DE KATILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mitinge katılacak.
Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını vurgulayarak, "Yarın (bugün) saat 16.00'da İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek Zulme Lanet, Kudüs'e Destek mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız" ifadelerine yer verdi.
YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR
İsraıl'ın zulmüne karşı dünyaya Filistin halkının yanındayız mesajı verilecek. 'İnsanlık adına haydi meydana' sloganıyla birçok STK, dernek, platform, iş dünyasından gruplar Kudüs'te yaşananları protesto etmek için Yenikapı'ya geleceğini duyurdu. İstanbul'a yakın illerden ve yurtdışından da mitinge katılım bekleniyor.
MİTİNG NEDENİYLE TRAFİĞE ÖNLEM
Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası marşlar ve ezgilerin yer alacağı konserlerin ardından konuşmalar yapılacak. Miting sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi için İstanbul'a gelen İslam dünyası liderleriyle Kudüs ve İsrail zulmüne karşı yapılacaklar konuşulacak. Marmaray, deniz yolu ve toplu taşımayla alana gelecek vatandaşlar için sefer sayıları artırılacak. Miting nedeniyle bazı yollar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecek.
BAHÇELİ DE KATILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mitinge katılacak.
Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını vurgulayarak, "Yarın (bugün) saat 16.00'da İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek Zulme Lanet, Kudüs'e Destek mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız" ifadelerine yer verdi.
YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR
İsraıl'ın zulmüne karşı dünyaya Filistin halkının yanındayız mesajı verilecek. 'İnsanlık adına haydi meydana' sloganıyla birçok STK, dernek, platform, iş dünyasından gruplar Kudüs'te yaşananları protesto etmek için Yenikapı'ya geleceğini duyurdu. İstanbul'a yakın illerden ve yurtdışından da mitinge katılım bekleniyor.
MİTİNG NEDENİYLE TRAFİĞE ÖNLEM
Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası marşlar ve ezgilerin yer alacağı konserlerin ardından konuşmalar yapılacak. Miting sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi için İstanbul'a gelen İslam dünyası liderleriyle Kudüs ve İsrail zulmüne karşı yapılacaklar konuşulacak. Marmaray, deniz yolu ve toplu taşımayla alana gelecek vatandaşlar için sefer sayıları artırılacak. Miting nedeniyle bazı yollar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecek.
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