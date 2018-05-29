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Son dakika: 'yi için acil toplantıya çağırdı

, BM Güvenlik Konseyinden "''den 'e saldırılar olduğu" gerekçesiyle acil toplantı talep etti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Haley, ''İsrail'e yönelik saldırıların 2014 yılından beri en büyük saldırılar olduğunu'' iddia ederek, İsrailli sivillere yönelik şiddete 'nın cevap vermesi gerektiğini öne sürdü.

ABD BMGKyi acil toplantıya çağırdı

, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini () '''den 'e saldırılar olduğu'' gerekçesiyle acil toplantıya çağırdı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, '' ve diğer militanların Gazze'den İsrail'e yönelik son saldırılarını'' görüşmek üzere BMGK'dan toplantı talep edildiği bildirildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Haley, ''İsrail'e yönelik saldırıların 2014 yılından beri en büyük saldırılar olduğunu'' iddia ederek, İsrailli sivillere yönelik şiddete BMGK'nın cevap vermesi ve yönetiminin Gazze'de olanlara izin verdiği için sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Toplantının yarın yerel saat ile öğleden sonra yapılması bekleniyor.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 23:43
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