ABD'nin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush düşük tansiyon sebebi ile ABD'nin Main eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldı. Bush'un sözcüsü Jim McGrath, yaptığı açıklamada 93 yaşındaki eski başkanın durumunun iyi olduğunu, öte yandan kendisinin birkaç günlüğüne 'Güney Maine Sağlık Merkezi'nde kalacağını belirtti.
Başkan Bush yine tedavide
Etiketler: Bush , ABD , sağlık merkezi
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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