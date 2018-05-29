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Başkan yine tedavide

Başkan Bush yine tedavide
ABD'nin 41. Devlet Başkanı George H. W. düşük tansiyon sebebi ile 'nin Main eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldı. Bush'un sözcüsü Jim McGrath, yaptığı açıklamada 93 yaşındaki eski başkanın durumunun iyi olduğunu, öte yandan kendisinin birkaç günlüğüne 'Güney Maine 'nde kalacağını belirtti.
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