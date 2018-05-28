Muharrem İnce, İzmir mitinginde sahneden atılan vatandaşı arayıp özür şovu yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir'de korumaları arafından platformdan atılan İzmir Bayraklı'da yaşayan İsmail Kalkan adlı vatandaşla telefonda görüştü.



Görüşmede özür dileyen İnce, "Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir. Ben onlar adına özür diliyorum" diyerek, yaşanan olay dolayısıyla üzüntüsünü ifade etti.

Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş sahneye çıkmıştı. Vatandaşla selfie çektiren İnce diğer tarafa döndüğü anda korumalar vatandaşı sahneden savurup aşağı atmıştı.