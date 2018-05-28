;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa mitinginde konuşuyor

, mitinginde den atılan ı arayıp özür şovu yaptı

'nin adayı İnce, 'deki mitingde ı tarafından platformdan sert bir şekilde atılan ı telefonla arayıp olaydan dolayı özür diledi.

Muharrem İnce, İzmir mitinginde sahneden atılan vatandaşı arayıp özür şovu yaptı

'nin adayı , dün 'de ı arafından platformdan atılan İzmir Bayraklı'da yaşayan İsmail Kalkan adlı la telefonda görüştü.


Görüşmede özür dileyen İnce, "Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir. Ben onlar adına özür diliyorum" diyerek, yaşanan olay dolayısıyla üzüntüsünü ifade etti.

Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş ye çıkmıştı. Vatandaşla selfie çektiren İnce diğer tarafa döndüğü anda korumalar vatandaşı sahneden savurup aşağı atmıştı.

Etiketler: , , , , , ,
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 17:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar