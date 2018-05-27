Halk harekat

Ünlü armatöre ait yalıdaki soygun girişimini vatandaş önledi. Olay dün İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Armatör Cerrahoğlu Ailesi'ne ait yalının bulunduğu sokağa giden lüks bir otomobil eve yanaşarak durdu. Görevlinin dışarı çıkmasını fırsat bilen 3 hırsız, içeri girdi. Şüpheliler, özel aparatla söktükleri kasayı arabaya taşıdı. Bu sırada yalıya dönen çalışan hırsızları kovalamaya başladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Hep bir birlikte soyguncuların peşinden koşan mahalleli, soygunu önlemeyi başardı. Şüpheliler ise kaçtı. Hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde dışarıdan dönen yalı çalışanı hırsızları fark ederek koşmaya başlıyor. Bu sırada vatandaşlar da çalışana destek veriyor. Yakalandıklarını anlayan şahıslar olay yerinden koşarak kaçıyor, bu sırada bir vatandaş yerdeki park dubasını alarak hırsızları durdurmaya çalışıyor. Hırsızlar kaçış sırasında havaya da ateş ediyor.
Park dubasını eline alnan adam hırsızların peşine düştü.
Eşref Cerrahoğlu ile eşi Fulya Cerrahoğlu vatandaşlara teşekkür etti.
Park dubasını eline alnan adam hırsızların peşine düştü.
Eşref Cerrahoğlu ile eşi Fulya Cerrahoğlu vatandaşlara teşekkür etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.