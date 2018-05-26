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Kocaman mağdur!

’da çocuklarını görmek isteyen baba, hem karısından hem de kaynanasından dayak yedi. Şikayetçi olan talihsiz adama polis koruması verildi

Kocaman mağdur!
Şiddet mağduru koca, boşanmaya karar verdi. Kendisini döven karısı ve kaynanasından şikayetçi oldu. Gaziosmanpaşa'da bir kafede garson olarak çalışan 35 yaşındaki Sinan Kılıç, 10 yıl önce eşiyle severek evlendi. Çiftin 2 çocuğu oldu ancak karısının ailesi ilişkilerine müdahale etmeye başladı. Kılıç, eşi ve kaynanasından şiddet gördü. Bu duruma daha fazla dayanmadı. Soluğu mahkemede aldı, boşanma davası açtı. Ancak iddiasına göre çocuklarını her görmeye gittiğinde dayak yemeye devam etti. Aldığı tehditler ve şiddet yüzünden hem eşinden hem de kayınvalidesinden şikayetçi oldu. Talihsiz adama polis koruması verildi. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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