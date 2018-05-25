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Suikastçının evini çizen Rus

Rus Büyükelçi Karlov’u suikastla öldüren ’ın, olaydan birkaç gün önce birlikte olduğu Rus eskort Natalya’nın ifadesi alındı. Natalya hem Altıntaş’ın evinin krokisini çizdi hem de o geceyi anlattı

Suikastçının evini çizen Rus
Geçtiğimiz günlerde 'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını azmettirdiği ve saldırgan üyesi Mevlüt Mert Altıntaş'ın e-posta mesajlarını sildiği anlaşılan eski Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında saldırı öncesi Altıntaş'ın birlikte olduğu Natalya V.L. adlı Rus eskortun kimliği tespit edildi. Savcı Adem Akıncı'nın talebi üzerine Rus soruşturma birimleri tarafından "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.



Ankara'ya gönderilen ifade, soruşturma dosyasına konuldu. Natalya V.L. suikastçının kendisini öğrenci olarak tanıttığını ve Yenimahalle'de bulunan evine götürerek 250 dolar karşılığında birlikte olduğunu anlattı. Kadın Altıntaş'ın kaldığı evi tarif ederek krokisini çizdi. Çizilen krokinin Altıntaş'ın kaldığı evi birebir yansıttığı tespit edildi. Altıntaş'ı Karlov suikastından sonra basına yansıyan görüntülerinden tanıyan kadın aynı zamanda fotoğraflarla da teşhis etti.


Yüksel TEMEL

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