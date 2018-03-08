Karlov suikastında flaş gelişme! Telefonunu...
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin soruşturma kapsamında, suikastın faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonunun şifresini kırmak için Ankara’ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, telefonun açılması için yabancı bir firmayla temasa geçtiği, firmanın yetkililerinin nisan ayında Ankara'ya gelecekleri öğrenildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: Mevlüt Mert Altıntaş , Ankara , Rusya , Ankara Cumhuriyet
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