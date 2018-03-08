;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı
  2. Bakan Albayrak'tan Kadınlar Günü mesajı

Karlov suikastında flaş gelişme! Telefonunu...

'nın Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin soruşturma kapsamında, suikastın faili 'ın cep telefonunun şifresini kırmak için Ankara’ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi.

Karlov suikastında flaş gelişme! Telefonunu...
Soruşturma kapsamında 'ya gelen Rus heyette bulunan uzmanlar, soruşturmayı yürüten Savcısı ile görüştü. Savcının huzurunda suikastın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis 'a ait telefonun şifresini kırmaya çalışan uzmanlar, tüm uğraşlarına rağmen telefonu açamadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, telefonun açılması için yabancı bir firmayla temasa geçtiği, firmanın yetkililerinin nisan ayında Ankara'ya gelecekleri öğrenildi.

'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: , , ,
  • 08 Mart 2018, Perşembe 20:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar