'Para'mparça

Eski Rus ajanı Sergey Skripal, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kızıyla beraber bir parkta fenalık geçirdi, tüm dünya karıştı. İngiltere, ajan ve kızının Rusya tarafından Noviçok isimli bir maddeyle zehirlendiğini iddia ederek ülkesindeki Rus diplomatları sınır dışı etti. Bu karara birçok Avrupa ülkesi ve ABD de eşlik etti. Diplomatik krizin yanı sıra Londra'ya mesken tutmuş birçok Rus oligarkın da hedef alınabileceği dedikoduları ortaya çıktı.
DİĞERLERİ SIRADA
Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Putin ile bağlantısı bulunan Rus işadamlarının hedef olacağını açıkça söyledi. Toplam servetleri 40 milyar doları bulan Andrey Guryev ve Andrey Goncharenko'nun hedefler arasında olacağı ise İngiliz medyasında yazıldı. Ancak ilk kurban Roman Abramoviç oldu. Chelsea takımının sahibi ve 12 milyar dolarlık servetinin 9.3 milyarını İngiltere'de tutan Abramoviç'in vizesi yenilenmedi. Önceki gün ortaya çıkan durumun arkasında ise Skripal kriziyle büyüyen gerginlik olduğu ortaya çıktı. İngiliz yetkililer açıkça Abramoviç'e "Ülkedeki 9.3 milyar doların hiçbir kuruşunda Putin bağlantısı olmadığını kanıtlamadan buraya bir daha giremezsin" mesajını verdi. Abramoviç'in avukatları ise İngiltere'de 2 milyon pound yatırımı olanlara oturum izni verilen Tier 1 tipi vizesi için sadece bu miktarda yatırım göstermelerinin yeterli olacağını açıkladı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Abramoviç yine vizeyi alamadı. İngiliz basınında yer alan diğer haberler ise Abramoviç'in başına gelen durumun ülkedeki onlarca oligarka daha uygulanacağı idi. Hatta Rus zenginlerin İngiltere'de bulunan yaklaşık 100 milyar dolarlık servetlerine el bile konulabileceği belirtildi.
Abramoviç'in 12 milyar dolar (60 milyar TL) serveti var. Rusya'nın en zengin 11'inci kişisi olduğu belirtiliyor. Özel yatlar, pahalı sanat eserlerine sahip olan Abramoviç'in Londra'nın lüks semti Kensington'da 125 milyon sterlinlik (763 milyon TL) bir malikânesi bulunuyor.
ROMAN ABRAMOVİÇ
Yaşı: 51 Eğitimi: Orman mühendisi
Serveti: 10 milyar sterlin (Yaklaşık 60 milyar lira)
Zenginliğinin kaynağı: Yeltsin döneminde Sibneft doğalgaz şirketini kaptı.
Özel merakı: Chelsea futbol takımının sahibi, sanat koleksiyoneri
Siyasetle ilişkisi: 10 yıla yakın Çukotka valiliği yaptı.
Evlilikleri: Olga Yurevna Lysova (1987-1990), Irina Malandina (1991-2007), Daria Zhukova (2008-2017)
DİĞERLERİ SIRADA
Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Putin ile bağlantısı bulunan Rus işadamlarının hedef olacağını açıkça söyledi. Toplam servetleri 40 milyar doları bulan Andrey Guryev ve Andrey Goncharenko'nun hedefler arasında olacağı ise İngiliz medyasında yazıldı. Ancak ilk kurban Roman Abramoviç oldu. Chelsea takımının sahibi ve 12 milyar dolarlık servetinin 9.3 milyarını İngiltere'de tutan Abramoviç'in vizesi yenilenmedi. Önceki gün ortaya çıkan durumun arkasında ise Skripal kriziyle büyüyen gerginlik olduğu ortaya çıktı. İngiliz yetkililer açıkça Abramoviç'e "Ülkedeki 9.3 milyar doların hiçbir kuruşunda Putin bağlantısı olmadığını kanıtlamadan buraya bir daha giremezsin" mesajını verdi. Abramoviç'in avukatları ise İngiltere'de 2 milyon pound yatırımı olanlara oturum izni verilen Tier 1 tipi vizesi için sadece bu miktarda yatırım göstermelerinin yeterli olacağını açıkladı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Abramoviç yine vizeyi alamadı. İngiliz basınında yer alan diğer haberler ise Abramoviç'in başına gelen durumun ülkedeki onlarca oligarka daha uygulanacağı idi. Hatta Rus zenginlerin İngiltere'de bulunan yaklaşık 100 milyar dolarlık servetlerine el bile konulabileceği belirtildi.
Abramoviç'in 12 milyar dolar (60 milyar TL) serveti var. Rusya'nın en zengin 11'inci kişisi olduğu belirtiliyor. Özel yatlar, pahalı sanat eserlerine sahip olan Abramoviç'in Londra'nın lüks semti Kensington'da 125 milyon sterlinlik (763 milyon TL) bir malikânesi bulunuyor.
ROMAN ABRAMOVİÇ
Yaşı: 51 Eğitimi: Orman mühendisi
Serveti: 10 milyar sterlin (Yaklaşık 60 milyar lira)
Zenginliğinin kaynağı: Yeltsin döneminde Sibneft doğalgaz şirketini kaptı.
Özel merakı: Chelsea futbol takımının sahibi, sanat koleksiyoneri
Siyasetle ilişkisi: 10 yıla yakın Çukotka valiliği yaptı.
Evlilikleri: Olga Yurevna Lysova (1987-1990), Irina Malandina (1991-2007), Daria Zhukova (2008-2017)
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