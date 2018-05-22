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FETÖ elebaşı Gülen'in iade belgeleri ortaya çıktı

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin katıldığı bir televizyon programında söylediği "'liler beni aradı. usulüne göre istenmemiş" yalanı, yayınlanan belgelerle birlikte gün yüzüne çıkmış oldu.

FETÖ elebaşı Gülenin iade belgeleri ortaya çıktı

'nin cumhurbaşkanı adayı , 'in 'den usulüne uygun şekilde istenmediğini iddia ederken "Madem usulüne göre istiyorsunuz, bana bunun belgelerini gösterin"demişti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise "İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi ndadır. İnce, Adalet Bakanlığına gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz" açıklaması yapmıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından Gülen'in iadesine ilişkin olarak ABD'ye gönderilen yazıların örnekleri ve Adalet Bakanlığı tarafından iade evraklarının teslim alındığına ilişkin resmi yazılar ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı Suç Bölümü Uluslararası İlişkiler Birimine yazılan yazıda Fetullah Gülen'in geçici olarak tutuklanması talep ediliyor.

Muharrem İnce, ABD'ye gönderilen belgelerin tercümesinin yapılmadığını iddia ederken, Adalet Bakanlığının gönderdiği yazılarda Türkçe'nin yanında İngilizce tercümelerinde olduğu ortaya çıktı.

ABD'LİLER "TESLİM ALDIK" DEDİ
tarafından 25 Temmuz 2017 tarihinde Adalet Bakanlığından yazılan yazıda "Fetullah Gülen'in iade evrakı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına 23 Temmuz 2017 tarihinde iletilmiş olup dosyaların teslim alındığına dair tutanak Washington Büyükelçiliğimizden alınmakta ilişikte takdim kılınmaktadır" deniliyor.


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  • 22 Mayıs 2018, Salı 11:56
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