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İMSAKİYE RAMAZAN
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4C'den 4B kadrosuna geçenlere maaş müjdesi

Kamuda geçici personel olarak görev yapan 4C'lilerden 4B sözleşmeli personel statüsüne geçenler maaşını bundan böyle peşin alacak.

'de yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 15 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 12:09
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