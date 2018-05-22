Resmi Gazete'de yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 15 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
4C'den 4B kadrosuna geçenlere maaş müjdesi
Kamuda geçici personel olarak görev yapan 4C'lilerden 4B sözleşmeli personel statüsüne geçenler maaşını bundan böyle peşin alacak.
Etiketler: Resmi Gazete , Taşeron
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