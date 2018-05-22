;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İstanbul’da taksici dehşeti kamerada
  2. Karşı Gazetesi’nin 12 çalışanına ‘örgüt’ davası!

'a kaset kumpası davasında kritik gelişme

’nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan firari zanlı eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim , ’de polisin operasyonuyla yakalandı. Zeki Güven, eski Genel Başkanı ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı 'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar arasında yer alıyor.

Kaset kumpası davasında kritik gelişme

/PDY'nin "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan firari sanık eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim , 'deki bir alışveriş merkezinde polisin operasyonuyla yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hakimliğince "Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan karısı eski hakim Sevda Güven'i (45) kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Genel Başkanı ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı 'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki şüpheliler arasında yer alıyor.

Bu arada, elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven'in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • 22 Mayıs 2018, Salı 10:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar