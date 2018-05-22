İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

Ümraniye'de taksi şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kadın yolcu sunu bacağından tutarak dışarıya attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, yerden kalkan kadın ve vatandaş kaçan sürücünün aracına yumruk ve tekme attı.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförüyle aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı.

KADINI BACAKLARINDAN TUTUP DIŞARI ATTI

​Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı. Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı.

YUMRUK VE TEKME ATTILAR

​Yerden kalkan kadınla çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı.O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.