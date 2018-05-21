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mitinglere özel uçağıyla gidiyor

"Seçilirsem makam arabası kullanmayıp bisiklete bineceğim" diyen 'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin kullanması dikkat çekti.

Muharrem İnce mitinglere özel uçağıyla gidiyor

24 Haziran'daki lere sayılı günler kala siyasi partiler mitingler düzenleyerek seçimlere hazırlanıyor.

ÖZEL JETLİ İNCE
'nin Cumhurbaşkanı adayı , seçim maratonuna devam ederken, mitinglere özel uçağıyla gidiyor.



"BİSİKLET MAKAM ARACIM OLACAK"
Muharrem İnce'nin özel jetle mitinglere gitmesi, seçmenler tarafından eleştirilirken akıllara geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları getirdi.

İnce, "Cumhurbaşkanı olursam makam arabası kullanmayıp bisiklete bineceğim"demişti.



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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 21:21
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