Muharrem İnce mitinglere özel uçağıyla gidiyor

24 Haziran'daki seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler mitingler düzenleyerek seçimlere hazırlanıyor.
ÖZEL JETLİ İNCE
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim maratonuna devam ederken, mitinglere özel uçağıyla gidiyor.
"BİSİKLET MAKAM ARACIM OLACAK"
Muharrem İnce'nin özel jetle mitinglere gitmesi, seçmenler tarafından eleştirilirken akıllara geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları getirdi.
İnce, "Cumhurbaşkanı olursam makam arabası kullanmayıp bisiklete bineceğim"demişti.
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