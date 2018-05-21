Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da büyükelçilerle iftar buluşmasında konuştu.

Erdoğan barış ve istikrarı kurmanın yolunun diplomasi olduğunu vurguladı. Erdoğan ''Ancak son dönemlerde krizlere çözüm vasıtası olarak diplomasinin erozyona uğradığını görüyoruz'' dedi.

Erdoğan ''Diplomasiye ihtiyaç duyduğumuzu dönemde bunlarda istifa edemiyoruz. Mesela Rum tarafının kaprisleri nedeniyle Kıbrıs sorununda bir yol alınamıyor.'' şeklinde konuştu.

Erdoğan ''Yedi yıldır 13 milyon Suriyeliyi evinden eden Suriye krizinde çözüm yolları birileri tarafından devamlı tıkanıyor, diplomasiyi kullanmama, diplomatik kazanımların dinamitlenmesi sorununu getiriyor'' dedi. Çok taraflı anlaşmaların bir çırpıda rafa kaldırıldığını ifade eden Erdoğan popülizm eksenli iç ve dış politikalara da dikkat çekti.

NÜKLEER SİLAHLAR

Erdoğan ''Özellikle küresel barışa zarar veren bu yıkıcı dış politikadan biri de İran nükleer anlaşması ve Kudüs konusunda atılan adımlardır. Enerji yolunu bu şekilde karşılamak ,isteyen ülkelere herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Akkuyu Türkiye'nin önemli enerji ihtiyacını karşılayacaktır. İlk kısmını 2013 yılında hizmete alacağız. Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır .Ortadoğu ve tüm dünya nükleer silahlardan temizlenmelidir. 15 bini aşkın nükler başlıklı silah bulunduranlar dünyayı tahdit etmektedir. Başka ülkeler onlar için neden tehdit oluşturuyor.'' dedi.

Erdoğan ''Eğer adil davranacaksak, adil yaklaşım göstereceksek, o zaman nükleer silah sahibi olduğu bilinen ülkelerin nükleer güç santrallerini tehdit olarak göstermesinin dünya kamuoyunda hiçbir inandırıcılığı yoktur. Türkiye olarak İran nükleer meselesi dahil, hal yoluna koyulmuş krizlerin yeniden köpürtülmesini kabul etmiyoruz. Nasıl dünyanın 31 ülkesindeki 450 nükleer santral bizim için tehdit değilse, çok sıkı denetlendiği sürece başkalarınınki de tehdit oluşturmayacaktır. Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır.Nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla faydalanılmasını sonuna kadar savunuyoruz. Her ülkenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Enerji ihtiyacını bu yoldan karşılamak isteyen ülkelerin hakkına da herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı

FİLİSTİN

Erdoğan ''14 Mayıs'ta ABD'nin attığı adım 62 Filistinli, kardeşimizin şehit olmasına neden oldu. Filistinli kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Amerika'nın eline Filistinli çocukların kanı buluştı kanı. Anaların kucağında katledilen bebeklerin utancı bu katillere suç işleme cesaretini verenlerin de yüzüne yapışmıştır. Bebek katillerinin sırtını sıvazlayan bir anlayışın demokrasiden bahsetmesi kendi kendine çelişki örneğidir.'' şeklinde konuştu.

Erdoğan ''Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için 3 günlük milli yas ilan ettik. Yaralanan kardeşlerimizin tedavileri için çalışmalara başladık. Acil insani yardım ulaştırdık. İİT'nı acil toplantıya çağırdık, 72 saat sonra 50 ülkenin katılımıyla olağanüstü İslam Zirvesi gerçekleştidik. Filistin devletinin resmen tanınması çağrısında bulunduk.'' dedi.

KUDÜS ÜZERİNDEKİ HAKLARIMIZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs-ü Şerif üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız. İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs üç semavi dinin mensupları için de barış, huzur ve eman yurdu olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

PKK/YPG VE TERÖRLE MÜCADELE

''Terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele anlayışı vardır. PKK, terör örgütleri ve FETÖ ile mücadele konusunda kararlılıkla mücadele ediyoruz.'' diyen Erdoğan, ''Uluslararası alanda çifte standart hala devam ediyor.'' dedi. Afrin'e dönüşlerin de sürdüğünün altını çizdi.

Erdoğan ''Avrupa;'nın bir çok ülkesi eli masum kanına karışmış katiller için adaletten kaçacakları güvenli limanlara döndü. Kimse kusura bakmasın terörle mücadelede bir arpa boyu yol almak mümkün değildir. Teröre terör demek ve mücadele etmek şarttır. Türkiye kendi önlemlerini almaktadır. Geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı bu yıl Zeytin Dalı Harekatı ile terörü temizledik. Çok ciddi karalama kampanyalarına da maruz kaldık. Ülkemiz için iftiralar atıldı, yalanlar söylendi. Sayfalarına, manşetlerine, televizyon ekranlarına taşındı. Rakka hayalet şehre dönerken Afrin'de insanlar ertesi gün hayatlşarına devam ettiler.'' dedi.