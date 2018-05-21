Muharrem İnce dalga konusu oldu: Atma Ziya

Kılıçdaroğlu koltuğundan olmamak için kendisi aday olmaya korktu. Müzmin muhalifi Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya attı. Aday olur olmaz seçim için imaj çalışmalarına başlayan İnce'nin tutarsız açıklamaları kısa sürede dikkat çekti.

BAŞÖRTÜSÜ ÇARKI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, meydanlarda kendisini 'sevimli' göstermek için Türkiye'nin dini hassasiyetlere yönelik mesajlar veriyor. Bir süre önce "başörtüsü"nü gündemine alan İnce, "isteyen başörtüsünü istediği yerde takar, bu bizim meselemiz değil" demişti. Ancak İnce'nin yakın geçmişte aynı konuda farklı mesajları vardı. Muharrem İnce yakın geçmişe kadar azılı bir başörtüsü düşmanıydı.

EZAN TUTARSIZLIĞI

Muharrem İnce, 10 Mayıs'ta bir miting esnasında ezan okununca aniden "ezan okunuyor susalım" diyerek mitingi yarıda kesmişti. Her ne kadar ilk bakışta normal gelse de bu hareketin "şov amaçlı" olduğunun ortaya çıkması fazla sürmedi. Muharrem İnce'nin bu "ezan şovundan" kısa bir süre sonra Halk TV'deyken "ezan okununca konuşulmaz diye bir şey yok" demesi ikiyüzlü tutumunu ve siyasi şovunu gözler önüne serdi. İnce'nin kısa bir süre önce aday olur olmaz Cuma namazı ve dua esnasındaki görüntülerinin yayılması da "şov yapıyor" tepkileriyle karşılanmıştı. İnce'nin bu tutarsız tutumlarına sosyal medya kullanıcıları "Bu Milleti aldatamayacaksınız" diyerek tepki göstermişti.

'AMERİKALILAR ARADI' ŞOVU

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, telefonla bağlandığı televizyon yayınında resmen komediye imza attı. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili konuşan İnce, 'Amerikalılar beni aradı, Türkiye FETÖ'yü ABD'den usulüne göre istememiş' ifadesini kullandı.

'KİM ARADI' SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

Sunucunun 'kim aradı' sorusuna yanıt veremeyen İnce, aynı iddiasını tekrarladıktan sonra, sunucunun 'kim aradı' sorusunu yeniden sormasına fırsat vermedi ve 'hepinize iyi geceler' diyerek telefonu kapattı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

İnce'nin Böyle tutarsız ve mantıktan uzak bir şekilde 'Amerikalılar beni aradı' diyerek ortaya çıkıp, kimin aradığını belirtmeden alelacele telefonu kapatması sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları İnce'nin bu komik tavrıyla bol bol dalga geçti. Bir klasik olan Neşeli Günler filmindeki yalancılığıyla ve uydurduğu hikayelerle ünlü Şener Şen'in unutulmaz karakteri 'Ziya' ile sık sık benzerlik kurularak, Muharrem İnce'ye 'Atma Ziya' dendi.

KİM BU AMERİKALILAR

​Habertürk gazetesi yazarı Oray Eğin de Muharrem İnce'nin bu tutarsız ve komik çıkışına dikkat çektiği bugünkü yazısında, "Türkiye'nin aslında Fethullah Gülen'i istemediği, gerekli belgeleri göndermediği iddiası. Bu Amerikalılar kim, açıklamıyor. "Vizenizin süresi" doldu diye Adil Öksüz'ü arayan bir konsolosluk görevlisi mi, Omaha'da bir benzincide çalışan işçi mi, yoksa Donald Trump mı İnce'ye bu bilgiyi veren gizemli Amerikalılar?" ifadelerini kullandı.

ORAY EĞİN'DEN DE TEPKİ: ATMA ZİYA

Eğin, İnce'nin saçmalık derecesindeki açıklamalarına şu kelimelerle tepki gösterdi: "Muharrem İnce'nin "Neşeli Günler" filminde Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakterini andırdığını söylerken benzetmenin cuk oturduğunu biliyordum. Tahmin etmediğim, İnce'nin bunun altını bu kadar hızlı dolduracağıydı. Birkaç gündür Ziya'nın "Ben Amerika'dayken" diye başlayıp "Farah Fawcett'la bir partide tanıştım, altı metrelik aslanı bir yumrukla yerle bir ettim" gibi hikâyelerine Muharrem İnce montajı yapılıyor sosyal medyada. Peşinden de Münir Özkul'un unutulmaz tepkisi geliyor: "Atma Ziya!"

Eğin, 'siyasi amatör' dediği Muharrem İnce'nin teröristbaşı FETO'nun iadesi hakkındaki iddiaları için ise ABD'deki süreci şöyle özetledi:

İŞİN ASLI

"Fethullah Gülen'in iadesi konusunda daha Obama döneminde Amerikan Dışişleri Bakanlığı prosedürüne uygun olarak Türkiye Dışişleri'ne yüzlerce soru yöneltti. Belgelerin tercümesi, soruların her birine yanıt verilmesi zaman aldı.

Bu arada ABD'de yönetim değişti. Ancak sadece Beyaz Saray'da yönetim değişmedi, etkileri bugüne kadar süren siyasi sarsıntılar da oluştu Amerikan yönetiminde. Önce Türkiye'nin Gülen'in iadesi konusunda işbirliği yapacağı en önemli müttefiki Michael Flynn skandallarla görevden alındı, daha sonra Trump hem yakın ekibini kovdu hem de dışişleri bakanını görevden aldı. Bu süreçte Türkiye'nin Fethullah Gülen'in iadesi talebi de Türklerin alışık olduğu biçimde adeta "dosya altı" kaldı. Amerikan Dışişleri kendi öncelikleriyle ilgilenirken sıra bir türlüGülen'e gelmedi.

Tabii bunun bir oyalama taktiği olmadığına da kimse ikna olmadı. Türkiye tarafının Amerikan Konsolosu çalışanlarını gözaltına alması, Beyaz Saray'ın çok önem verdiği Evanjelik papazı koz olarak tutması da ta başından Gülen'i iade etmekte direnen Amerikan yönetimininişine geldi. Bu kadarı "açık istihbarat" tarafından öğrendiklerimiz.

Eski CIA'cıların sponsorluğuyla ABD'de yaşayan bu şarlatanın iadesi konusunda kim bilir başka bilmediğimiz ne hesaplar dönüyor.

Kesin olan tek bilgiyse bu işin "Amerikalılar beni aradı" basitliğine indirilemeyeceği. Gerçi, mahalle kahvesinde kesin karşılık bulur bu söylem. Ne de olsa burası Ziya'lar ülkesi."