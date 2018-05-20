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Sosyal medyada Erdoğan çılgınlığı

Bosna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşma esnasında ihbarına rağmen Bosna'ya geldiğini açıkladı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir destek kampanyası başlatıldı.

Sosyal medyada Erdoğan çılgınlığı

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile bir araya geldi. Erdoğan ile İzzetbegoviç, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyaretinde iddiasına ilişkin, "'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz" dedi.

SOSYAL MEDYADAN DEV DESTEK
Suikast ihbarına rağmen Bosna'ya giden Erdoğan'a destek için açılan #WeAreErdogan tagi 200 bin tweeti geçti. Tag kısa sürede Twitter'da Türkiye gündemi listesinin zirvesine oturdu. Ancak ne BBC ne Guardian hala haber yapmadı.



İşte o tweetlerden bazıları...














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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 02:47
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