Sosyal medyada Erdoğan çılgınlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Erdoğan ile İzzetbegoviç, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyaretinde suikast iddiasına ilişkin, "MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz" dedi.



SOSYAL MEDYADAN DEV DESTEK

Suikast ihbarına rağmen Bosna'ya giden Erdoğan'a destek için açılan #WeAreErdogan tagi 200 bin tweeti geçti. Tag kısa sürede Twitter'da Türkiye gündemi listesinin zirvesine oturdu. Ancak ne BBC ne Guardian hala haber yapmadı.







İşte o tweetlerden bazıları...



























