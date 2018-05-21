2018 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı.26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan AÖF sınavına girecek olan adaylar sınav giriş belgesini yanında bulundurmak zorunda. AÖF öğrencileri vize, final ve bütünleme olmak üzere üç sınava giriyor. İşte AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı…

SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınavları için geri sayım. 14-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan AÖF vize sınavlarının giriş yerleri belli oldu. Adaylar sınav giriş yerlerini sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Sınav yeri giriş belgesinin sınava gelirken mutlaka bulundurulması gerekiyor.

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine "https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI



Yukarıdaki linke tıkladığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Gerekli alanları doldurarak AÖF sistemine giriş yapılabilir ve sınav giriş belgenizi öğrenerek, AÖF sınav giriş belgenizi çıkarabilirsiniz.