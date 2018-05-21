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seçmen sandıklarını belirliyor

Yüksek Kurulu () 24 Haziran seçimlerinde yurt içi ve yurt dışında oy kullanacak seçmenlerin kütüklerini yarın kesinleştirecek. Yurt içi seçmenlerinin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

Oy kullanacaklar dikkat! Yarın belli oluyor

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel leri için tarafından hazırlanan seçim takvimi işliyor.

Seçim takvimine göre, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri yarın kesinleştirilecek ve yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak.

Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri de www.ysk.gov.tr adresinden yarın saat 08.00'de ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne , BTP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 11:27
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