Onlar erdi muradına

İngiltere Kraliyet ailesinde taht sıralamasında altıncı sırada yer alan 33 yaşındaki Prens Harry ile 36 yaşındaki oyuncu ABD'li Meghan Markle, dün Türkiye saatiyle 14.00'da St George Şapeli'nde evlendi. Yılın düğününü bekleyen binlerce kişi, Windsor Kalesi'nin dışında kamp yaparak geceyi geçirdi. Ekran başında ise yaklaşık 3 milyar kişinin düğünü canlı olarak izlediği öğrenildi.
SUSSEX DÜKÜ HARRY
Çiftin nikahını Canterbury Başpiskoposu Justin Welby kıydı. St George Şapeli'ndeki töreni ise Papaz David Connor yönetti. ABD'li Pastör Michael Curry de törende bir konuşma yaptı. Ardından Meghan Markle ve Prens Harry karşılıklı olarak evlilik yeminlerini ettiler. Dini törenin ardından çift, atlı araba ile Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road ve Long Walk güzergahından geçerek Windsor Şatosu'na geri döndü. Düğün sonunda Prens Harry Sussex Dükü, Meghan Markle ise Sussex Düşesi oldu. Gelinin annesi Doria Ragland tören esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.
SADE ALYANS
Prens Harry, eşi için kendi çizdiği bir alyans seçti. Altın yüzük, büyük bir pırlantanın etrafında iki küçük pırlanta ile süslendi. Büyük taş Harry'nin ikinci ev olarak gördüğü Bostwana'dan, küçük taşlar ise Diana'ya ait olan bir broştan geliyor. Yüzüğü kraliyet ailesinin resmi kuyumcusu olan Cleave&Company tasarladı.
MAKYAJINI YAPTI KENDİSİ
Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton'un izini takip eden Meghan Markle, doğal bir makyaj tercih edeceğini ve makyajını kendi yapacağını açıklamıştı. Markle'ın gelinliğini ise tarihi Fransız moda evi Givenchy'nin sanat yönetmeni İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller tasarladı.
KRALİÇE GERGİN GÖRÜNDÜ
Düğün için bir çok geleneği bozmak zorunda kalan Kraliçe gergin göründü.
KATE VAFTİZE GİDER GİBİ
Kate Middleton'ın düğüne daha önce kızının vaftizinde giydiği kıyafetle gittiği görüldü. Bu durum "Tam bir elti" yorumlarına neden oldu.
Kraliyet ailesi üyeleri düğünün yapılacağı St George Şapeli'nde dünyaca ünlü isimler de vardı. Sarkıçı Elton John, tenisçi Serena Williams, aktör George Clooney ve eşi Amaal ile futbol yıldızı David Beckham ile eşi Victoria, İngiliz oyuncu İdris Elba, ABD'li televizyoncu Opray Winfrey de düğünün tanınan yüzleri arasındaydı.
Yılın düğünü sosyal medyada da günün konusu oldu. İşte o yorumlar:
-Bu bildiğin mevlitli düğün. Rahip var, ilahi var, gelin kapalı giyinmiş, kimse gülmüyor filan...
-Yıl olmuş 2018... Kral, kraliçe ve bunlara hayran bir toplum... Bir de dünyaya zehir saçıp, fitne ile hakimiyet sağlayabiliyorlar. Valla pes doğrusu.
-Kraliçe akşam BBC'den izler kim ne takmış diye.
-23 Nisan'da kraliyet çocuğu doğdu. 19 Mayıs'ta da gençleri evlendirdiler. Büyük resmi görelim bence, mesaj açık!
-İngiliz, Amerikan, Fransız veya Türk hiç fark etmiyor. Söz konusu düğün olunca akan sular duruyor
-Kate Middleton daha önce 2 defa giydiği yumuşak sarı Alexander McQueen elbisesiyle katıldığı düğünde "geline odaklanın burada görecek bir şey yok" mesajı verip jest yapmıştır.
-Beni çağırsalar gider 3 tabak kavurma yer sonra bir çeyrek altınımızı takardık.
-Harry'nin tahta oturması için abisinin ve onun üç çocuğunun ortadan kalkması gerekiyor. William'a alsalardı da görseydik dul, melez, ABD'li ve oyuncu gelini.
-Meghan, hangi büyüyü yaptırdın bari onu söyle
-Gelin bir Hakkari'li gelin değil...
SUSSEX DÜKÜ HARRY
Çiftin nikahını Canterbury Başpiskoposu Justin Welby kıydı. St George Şapeli'ndeki töreni ise Papaz David Connor yönetti. ABD'li Pastör Michael Curry de törende bir konuşma yaptı. Ardından Meghan Markle ve Prens Harry karşılıklı olarak evlilik yeminlerini ettiler. Dini törenin ardından çift, atlı araba ile Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road ve Long Walk güzergahından geçerek Windsor Şatosu'na geri döndü. Düğün sonunda Prens Harry Sussex Dükü, Meghan Markle ise Sussex Düşesi oldu. Gelinin annesi Doria Ragland tören esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.
SADE ALYANS
Prens Harry, eşi için kendi çizdiği bir alyans seçti. Altın yüzük, büyük bir pırlantanın etrafında iki küçük pırlanta ile süslendi. Büyük taş Harry'nin ikinci ev olarak gördüğü Bostwana'dan, küçük taşlar ise Diana'ya ait olan bir broştan geliyor. Yüzüğü kraliyet ailesinin resmi kuyumcusu olan Cleave&Company tasarladı.
MAKYAJINI YAPTI KENDİSİ
Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton'un izini takip eden Meghan Markle, doğal bir makyaj tercih edeceğini ve makyajını kendi yapacağını açıklamıştı. Markle'ın gelinliğini ise tarihi Fransız moda evi Givenchy'nin sanat yönetmeni İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller tasarladı.
KRALİÇE GERGİN GÖRÜNDÜ
Düğün için bir çok geleneği bozmak zorunda kalan Kraliçe gergin göründü.
KATE VAFTİZE GİDER GİBİ
Kate Middleton'ın düğüne daha önce kızının vaftizinde giydiği kıyafetle gittiği görüldü. Bu durum "Tam bir elti" yorumlarına neden oldu.
Kraliyet ailesi üyeleri düğünün yapılacağı St George Şapeli'nde dünyaca ünlü isimler de vardı. Sarkıçı Elton John, tenisçi Serena Williams, aktör George Clooney ve eşi Amaal ile futbol yıldızı David Beckham ile eşi Victoria, İngiliz oyuncu İdris Elba, ABD'li televizyoncu Opray Winfrey de düğünün tanınan yüzleri arasındaydı.
Yılın düğünü sosyal medyada da günün konusu oldu. İşte o yorumlar:
-Bu bildiğin mevlitli düğün. Rahip var, ilahi var, gelin kapalı giyinmiş, kimse gülmüyor filan...
-Yıl olmuş 2018... Kral, kraliçe ve bunlara hayran bir toplum... Bir de dünyaya zehir saçıp, fitne ile hakimiyet sağlayabiliyorlar. Valla pes doğrusu.
-Kraliçe akşam BBC'den izler kim ne takmış diye.
-23 Nisan'da kraliyet çocuğu doğdu. 19 Mayıs'ta da gençleri evlendirdiler. Büyük resmi görelim bence, mesaj açık!
-İngiliz, Amerikan, Fransız veya Türk hiç fark etmiyor. Söz konusu düğün olunca akan sular duruyor
-Kate Middleton daha önce 2 defa giydiği yumuşak sarı Alexander McQueen elbisesiyle katıldığı düğünde "geline odaklanın burada görecek bir şey yok" mesajı verip jest yapmıştır.
-Beni çağırsalar gider 3 tabak kavurma yer sonra bir çeyrek altınımızı takardık.
-Harry'nin tahta oturması için abisinin ve onun üç çocuğunun ortadan kalkması gerekiyor. William'a alsalardı da görseydik dul, melez, ABD'li ve oyuncu gelini.
-Meghan, hangi büyüyü yaptırdın bari onu söyle
-Gelin bir Hakkari'li gelin değil...
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