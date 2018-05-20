;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Allahım gazabını ve lanetini katil İsrail'e yağdır

oyuncusu da hayatını kaybetti  (Kazım Aktan kimdir?)

Sinema oyuncusu , 'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan da yaşamını yitirdi, kızı ise dumandan etkilendi.

Yeşilçam oyuncusunun feci ölümü

Sinema oyuncusu , 'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan da yaşamını yitirdi, kızı ise dumandan etkilendi.

Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde oturan 75 yaşındaki sinema oyuncusu Kazım Aktan'a ait 2 katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı (30) evde mahsur kaldı.

Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazım Aktan'ın cesedi ise otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini saptamak için araştırma başlattı.

filmlerinde rol almıştı

Kazım Aktan'ın Yeşilçam'ın seçkin filmlerinden, her ikisini de 'ın yönettiği, başrollerinde Tibet'in rol aldığı "Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı" filminde "Mançu", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynadığı belirtildi.

Kazım Aktan'ın 7 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun da tekvando antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • 20 Mayıs 2018, Pazar 08:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar