İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın düğünü 19 Mayıs cumartesi günü Windsor Castle'da düzenlenecek. Nikahın kıyılacağı şatonun içindeki St George's Chapel, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin özel etkinlikler için yıllardır birinci tercihi...
Meghan Markle ile Prens Harry düğünü hakkında her şey!
Yılın en çok beklenen düğününe günler kaldı! İşte Meghan Markle ve Prens Harry düğünü hakkında her şey...
Etiketler: Meghan Markle , Prens Harry
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