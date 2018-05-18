;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Uğur Akkuş ile Gonca Akkuş boşandı!

ile düğünü hakkında her şey!

Yılın en çok beklenen düğününe günler kaldı! İşte ve düğünü hakkında her şey...



İngiliz kraliyet tahtının varisi ile ABD'li oyuncu 'ın düğünü 19 Mayıs cumartesi günü Windsor Castle'da düzenlenecek. Nikahın kıyılacağı şatonun içindeki St George's Chapel, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin özel etkinlikler için yıllardır birinci tercihi...

Etiketler: ,
  • 18 Mayıs 2018, Cuma 18:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ