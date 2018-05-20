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Gri listede yer alan 'lı terörist öldürüldü

'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer alan "Şevger" kod adlı olduğu belirlendi.

Gri listede yer alan PKKlı terörist öldürüldü

'nin Ovacık ilçesi kırsalında 'ta gerçekleştirilen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 terör örgütü mensubundan birinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer alan 'Şevger' kod adlı adlı terörist olduğu belirtildi.

Ovacık ilçesi kırsalında Bölge Müdürlüğü'nün ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde 18 Mayıs tarihinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçakları tarafından 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yapılan kimlik tespit çalışmasında, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer alan 'Şevger' kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirtildi.

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 20:00
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