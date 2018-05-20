Avrupa Çıkarması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bosna Hersek'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Saraybosna'daki J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu'nda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na da katılacak. Erdoğan'ın Sarayevo'da miting yapacağının duyulmasıyla Balkan ülkelerindeki vatandaşların da hazırlıklara başladığı ve yüzlerce otobüsün Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden yola çıktığı öğrenildi. UETD Başkanı Zafer Sırakaya da, J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra salonunun 10 bin kişi kapasiteye sahip olduğunu, ancak salonun kendilerine yetmeyeceğine dikkat çekti. Sırakaya, en az 10 bin kişinin de salon dışında toplanacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacağını belirtti.
BATI TİTRİYOR
Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki yatırımlarına dikkat çeken bir haber yaptı. Türkiye'nin Balkanlar'a çıkarma yaptığını belirtti. Haberde bir Batılı diplomatın "Türkiye'nin bölgedeki gücü endişe verici" sözlerine de yer verildi.
SUİKAST İHBARI
Bu arada Üsküp'te yaşayan Türkler'den istihbarat birimlerine, "Erdoğan'a Balkan ülkelerine yapacağı ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu" ihbarı geldi. Batılı haber alma servisleri de, Türk İstihbarat birimlerine bu yönde bilgi aldıklarını bildirdi. Harekete geçen güvenlik birimleri araştırma başlattı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan dönecek, davasından vazgeçecek biri değildir" dedi.
GENÇLERLE İFTAR
Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Gençlere "Erdem, irade, cesaretle Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız" diye seslendi.
BATI TİTRİYOR
Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki yatırımlarına dikkat çeken bir haber yaptı. Türkiye'nin Balkanlar'a çıkarma yaptığını belirtti. Haberde bir Batılı diplomatın "Türkiye'nin bölgedeki gücü endişe verici" sözlerine de yer verildi.
SUİKAST İHBARI
Bu arada Üsküp'te yaşayan Türkler'den istihbarat birimlerine, "Erdoğan'a Balkan ülkelerine yapacağı ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu" ihbarı geldi. Batılı haber alma servisleri de, Türk İstihbarat birimlerine bu yönde bilgi aldıklarını bildirdi. Harekete geçen güvenlik birimleri araştırma başlattı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan dönecek, davasından vazgeçecek biri değildir" dedi.
GENÇLERLE İFTAR
Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Gençlere "Erdem, irade, cesaretle Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız" diye seslendi.
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