Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı

Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar'da bir grup Türk asıllı tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu" ihbarı geldi.



ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine "Önümüzdeki dönemde Balkanlara gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan'a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu" yönünde bilgi verildi.



Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.



Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.

İÇ POLİTİKA MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK

Öte yandan Erdoğan'ın Saraybosna'ya yapacağı ziyaretin, Bosna Hersek'te 7 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde bu ülkenin muhalefeti tarafından iç politika malzemesi olarak kullanılacağı öne sürüldü.







Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç liderliğindeki Demokratik Eylem Partisi'ne muhalif grupların, ziyaret sırasında Erdoğan'ı protesto edeceği belirlendi. Muhalefetin, Skenderija Meydanı'nda düzenleyeceği protesto mitingine katılımı geniş tutmak için sosyal medyadan çağrı yaptığı ortaya çıktı.

​BOZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Bozdağ, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye Cumhurbaşkanıdır, Türk milletinin lideridir, milletin adamıdır, adaletin bekçisidir, mazlumların cesur ve gür sesidir, her daim hakkı tutup kaldırandır, milletine,bayrağına,vatanına ve devletine sevdalıdır, Allah'a ve Resulü'ne aşıktır.

Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz.





ERDOĞAN ÖLÜM TEHDİTLERİNDEN KORKACAK BİRİ DEĞİLDİR

Suikast ihbarları,her daim olan ihbarlardır. Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir.

ERDOĞAN'IN, ALLAH'IN İZNİ OLMADAN VERİLEN CANI KİMSENİN ALAMAYACAĞINA İMANI TAMDIR

Recep Tayyip Erdoğan, imanlı,salih bir mü'mindir.Allah'ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır. Cumhurbaşkanımız bugünlere,nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi,bından sonra da aynı inançla devam edecektir.

"SUİKAST İHBARLARI YENİ DEĞİL, SÜREKLİ VARDIR"

Cumhurbaşkanımıza süikast ihbarları,yeni değil,sürekli vardır. Baskı,tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak,davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir R.Tayyip Erdoğan. Bunca yaşanmışlığa rağmen,bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır.

Allah'ın yardımı,himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin,ümmeti Muhammed'in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir. Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır.

Ya Rabbi! İslam ve Türkiye düşmanlarının şerrinden cumhurbaşkanımızı sen koru. Ya Rabbi, sen tuzak kuranların en hayırlısısın, bütün tuzakları kuranların başına geçir. Ya Rabbi, milletimizin,ümmeti Muhammed'in ve mazlumların lideri ve umudu cumhurbaşkanımızın muhafızı sen ol.



İşte o paylaşımlar :

1)Recep Tayyip Erdoğan;

-Türkiye Cumhurbaşkanıdır,

-Türk milletinin lideridir,

- milletin adamıdır,

- adaletin bekçisidir,

-mazlumların cesur ve gür sesidir,

-her daim hakkı tutup kaldırandır,

-milletine,bayrağına,vatanına ve devletine sevdalıdır,

-Allah'a ve Resulü'ne aşıktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

2)Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz.



Süikast ihbarları,her daim olan ihbarlardır.



Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

3)Recep Tayyip Erdoğan, imanlı,salih bir mü'mindir.Allah'ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır.



Cumhurbaşkanımız bugünlere,nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi,bından sonra da aynı inançla devam edecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

4)Cumhurbaşkanımıza süikast ihbarları,yeni değil,sürekli vardır.



Baskı,tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak,davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir R.Tayyip Erdoğan.



Bunca yaşanmışlığa rağmen,bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

5)Allah'ın yardımı,himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin,ümmeti Muhammed'in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir.



Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018