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namustur’

'da 'ın temasları sırasında PKK'lılarca hedef alınan ve elindeki bayrağı canı pahasına koruyan Fethiye Kubal, yaşadıklarını anlattı. Erdoğan'ın, "Sen bu asrın Nene Hatunu'sun" sözleriyle bahsettiği Kubal, " namustur. Namusuma sahip çıkmalıyım. Hepimiz sahip çıkmalıyız" dedi.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de Kubal'ı evinde ziyaret etti.

Türk bayrağını bırakmayan kahraman kadın A Haber'e konuştu




Alpaslan DÜVEN

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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