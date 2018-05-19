Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sırasında PKK'lılarca hedef alınan ve elindeki bayrağı canı pahasına koruyan Fethiye Kubal, yaşadıklarını anlattı. Erdoğan'ın, "Sen bu asrın Nene Hatunu'sun" sözleriyle bahsettiği Kubal, "Bayrak namustur. Namusuma sahip çıkmalıyım. Hepimiz sahip çıkmalıyız" dedi.
Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de Kubal'ı evinde ziyaret etti.
Alpaslan DÜVEN
Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de Kubal'ı evinde ziyaret etti.
Alpaslan DÜVEN
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