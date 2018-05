Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ile iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoağan sözlerine 15 Temmuz'u hatırlatarak başladı. 16 Nisan halkoylamasından bugüne milletin desteği ile tarihi değişimi hayata geçirdikleirni ifade etti.

Erdoğan terör ile mücadeleye de değinerek ''Yurtiçinde terör örgütüne tarihi darbeyi vurduk. Kuzey Irak'ta 403 terörit etkisiz hale getirildi. Yurt içinde 303 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar 5 ay içerisinde yapılan operasyonlar.'' açıklamasını yaptı.

Zeytindalı operasyonuna değinen Erdoğan ''birkaç ay içinde burayı hallaç pamuğu gibi attık'' dedi.

MİLLETVEKİLLERİNE SESLENDİ

Erdoğan ''Mecliste ortaya koyduğunuz dayanışma takdire şayandı. Milletimizin desteğini alarak tarihi değişimi hayata geçirdik. Anayasa değişikliğinin verdiğ imkanları kulanarak genel başkanlık görevini yeniden üstlendik.'' şeklinde konuştu.

İl kongrelerine bizzat katılmaya çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı, ''51 il kongremize iştirak ettim. Ocak ayınca hayati bir adım attık. Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. ÖSO ile birlikte sürdürüğümüz bu harekatı dünyaya örnek olacak şekidle bitirdik.'' dedi.

ERKEN SEÇİM KONUSU

Erdoğan ''Erken seçim fısıltısı adete tüpten çıkan macun gibidir, bir daha eski duruma döndürülemez. Bizlerin nasıl hassasiyet gösterdiğini sizler de biliyorsunuz'' dedi ve milletvekillerinin henüz birbuçuk yıl olmasına rağmen ''millet için yaptıkları fedekarlığa'' dikkat çekti. Erdoğan ''Sayın Bahçeli'nin konuşmasını duyduğumuz an bu konuyu ülkemizin gündeminden çıkarmaya karar vardik. Bahçeli ile yaptığımız görüşmenin ardınan 24 Haziran erken seçim tarihini milletimize açıkladık.'' dedi.

Erdoğan ''Benim gözümden 26. dönem TBMM 1. Meclis'ten sonra ikinci kurucu mecklistir. Sizler daha bismillah derken Türkiye'ye kaostan kurtardınız. Sizlşer darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz. Sizler terör örgütüne sınırlarımızın içinde ve duışında dünyayı dar ettiniz. Kurucu sıfatını sizler hak etmeyecek de kimler hak edecek.'' şeklinde konuştu.

26. DÖNEM 2. KURUCU MECLİSTİR

''Önümüzdeki Pazartesi aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek'' diyen Erdoğan, adayların geceli gündüzlü sahada olacağını söyledi.

''Bu bayrağı dün başka arkadaşlarımız taşıyordu, bugün sizler taşıyorsunuz, yarın başka arkadaşlar taşıyacak'' diyen Erdoğan dava sahibi olmak özverili olmayı gerektirir vurgusunda bulundu.

''Her bir arkadaşımın vereceği katkıya ihtiyacımız var. Bir sonra ki seçimdeki bayrak değişiminde kendini yenilemiş tazelemiş arkadaşlarımızı tekrar göreve davet etmemiz gerekecek. Sizden ricam enerjinizi taze tutup göreve her an hazır olmanızdır.

Partilerde yapılan görevler bir bayrak değişimidir. Bu süreçte aramıza yeni arkadaşlarımız da katılacaktır.'' dedi.

''Aramızda muhakkak yeni arkadaşlarımız da yer alacak'' açıklaması yapan Erdoğan, Bazı arkadaşları tekrar göreve davet etmek gerekeceğini belirterek, vekillere ''kendinizi sürekli yenileyerek her an göreve hazır olun'' dedi.

''İNGİLTERE'DE ÇOK DUYGULANDIM''

Erdoğan İngiltere'De yaşayan Türklerin teveccühüne değinerek ''Bugün çok duygulandım. (İngiltere'de) PKK'lılar gösteri yapıyorlardı. Bizi sevenlerde orada onlar da onların karşısına dikiliyordu. Bir hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir kitapsız, imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağımızı ona kaptırmadı. Bugün kendisini telefonla aradım tebrik ettim. Sen bu asrın Nene Hatun'u, Şerife Bacısısın dedim. O ahlaksız, bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor.'' dedi.