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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Toplu hücum

Sen bu asrın 'u'sun

Erdoğan, ’de PKK ’lılara Türk bayrağını kaptırmayan kadını telefonla arayıp tebrik ettiğini açıkladı: Ona sen bu asrın u’sun, Şerife bacısısın dedim

Sen bu asrın Nene Hatunusun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle birlikte iftar açtı. Çarpıcı mesajlar verdi: fısıltısı, adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bir daha eski duruma döndürülemez.

KURUCU MECLİSSİNİZ
Sizler henüz 1,5 yılınız olmasına rağmen ülkemiz için bir kez daha fedakarlık yaparak erken seçim kararını aldınız. Benim gözümde 26. Dönem , 1. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir. Sizler daha bismillah derken 'yi kaostan kurtardınız. Sizler darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında dünyayı dar ettiniz. Sizler herkesin hayalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturdunuz.


ÇOK DUYGULANDIM
'a gittiğimiz gün orada PKK'lılar gösteri yapıyor. Bizi sevenler, onların karşısına dikiliyor. Bayrağıyla elinden oraya gelmiş olan hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir tane kitapsız, imansız çıktı. Ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Bugün kendisini aradım, tebrik ettim. Sen bu asrın Nene Hatunu'sun, Şerife bacısısın. İşte bu PKK'lılar dediğiniz benim o Şerife Bacıma, uma söz geçiremiyor. O ahlaksız bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor. Olay bu kadar açık net. Bu işi evelallah başaracağız


KUDÜS'E HAZIR
"Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Cuma günü atacağımız adımı 'da yapalım" diyerek Yenikapı mitinginin çağrısını yapmıştı. Yenikapı dün mitingi için hazırlandı.

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