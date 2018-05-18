Erdoğan, AK Partili vekillerle birlikte iftar açtı. Çarpıcı mesajlar verdi: Erken seçim fısıltısı, adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bir daha eski duruma döndürülemez.Sizler henüz 1,5 yılınız olmasına rağmen ülkemiz için bir kez daha fedakarlık yaparak erken seçim kararını aldınız. Benim gözümde 26. Dönem TBMM , 1. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir. Sizler daha bismillah derken Türkiye 'yi kaostan kurtardınız. Sizler darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında dünyayı dar ettiniz. Sizler herkesin hayalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturdunuz.



ÇOK DUYGULANDIM

​Chatham House'a gittiğimiz gün orada PKK'lılar gösteri yapıyor. Bizi sevenler, onların karşısına dikiliyor. Bayrağıyla elinden oraya gelmiş olan hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir tane kitapsız, imansız çıktı. Ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Bugün kendisini aradım, tebrik ettim. Sen bu asrın Nene Hatunu'sun, Şerife bacısısın. İşte bu PKK'lılar dediğiniz benim o Şerife Bacıma, Nene Hatunuma söz geçiremiyor. O ahlaksız bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor. Olay bu kadar açık net. Bu işi evelallah başaracağız