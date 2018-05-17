;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. AB-Batı Balkanlar zirvesi sonrası Tusk'dan flaş ifadeler

Erdoğan: Kamuoyu araştırmalarımız iyi 'da çıkacak

Erdoğan, AK Partili vekillerle iftar yemeğinde buluştu. 'daki lerle ilgili Cumhurbaşkanı, "le sonuçlanacak" dedi.

Erdoğan: 24 Haziranda zafer çıkacak

milletvekilleriyle yaptığı iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

"SALI GÜNÜ TÜM VEKİLLER SAHAYA İNECEK"
lerin yaklaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, " seçimlerinde diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmak zorundayız. Herhangi bir aksiliğe meydan vermeden sonuca ulaşmamız gerekiyor. gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz çalışmaya başlayacak." dedi.

"KAMUOYU ARAŞTIRMALARI GAYET İYİ"
Erdoğan, kamuoyu araştırmalarının iyi olduğunu belirterek, "24 Haziran'dan le çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız gayet iyi" şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , , , ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 22:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar