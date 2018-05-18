ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açması ve ardından bunu protesto eden Filistinlilere İsrail'in katliam yapması sonrası, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü olarak İstanbul'da toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kudüs'ün sırdaşı, yoldaşı, kader arkadaşı İstanbul'a hoşgeldiniz.

"HAREKETE GEÇMEK GEREKMEKTEDİR"

İsrailli haydutlar tarafından katledilenler için harekete geçmek gerekmektedir.

Kudüs'e sahip çıkmak, barışa ve insanlığa sahip çıkmak demektir. Kudüs, müslümanların ortak hafızası, ortak mirasıdır.





FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR

Buradaki toplantımızla Filistinli kardeşlerimize asla yalnız olmadığını söylüyoruz.

Bölgemizi kan ve göz yaşına boğmak isteyenlere dur diyoruz.

Tek taraflı uluslararası hukuku çiğneyen adımların sadece müslümanlara ve hristiyanlara değil, Yahudilere de zarar vereceğini söyledik.

ABD NETANYAHU'NUN KUYRUĞUNA TAKILDI

ABD'nin hukuk dışı Kudüs kararının ilk işareti geldiğinde uyarılarda bulunduk, ikazlarımız karşılık bulmadı.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takılmayı tercih etti.

Filistinli kardeşlerimize karşı katliam gerçekleştirildi. 62 kişi vahşice şehit edildi. İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür.





2. Dünya Savaşı'nda toplama kampında işkenceye uğrayanların çocukları, Nazilere taş çıkartan yöntemlerle Filistinlilere saldırıyor.

Tekerlekli sandalyedekileri katletmek, annesinin kucağındaki bebekleri öldürmek nasıl izah edilebilir.

Bugün ABD, işgal politikalarıyla eli kanlı İsrail'i ödüllendirmiş, barış isteyen Filistin'i ise cezalandırmıştır.

"BU BOZUK VE ADALETSİZ DÜZENİ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELMİŞTİR!"

Kınamak, kızmak işgal ve zulmü durdurmadı, hiçbir zaman durdurmayacak. Kimse hakkımızı bize altın tepside ikram etmeyecek.

Artık bu bozuk ve adaletsiz düzeni değiştirmenin zamanı gelmiştir.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE KATILIMCI HEYET BAŞKANLARI AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine Türkiye'nin acil çağrısıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.

Toplantıya katılan liderler ve heyetler İstanbul Kongre Merkezi'ne geldi. Liderleri İİT Zirve Dönem Başkanı Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Karşılamanın ardından katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Heyet başkanlarının katıldığı aile fotoğrafı çekiminden sonra katılımcılar oturum başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantının düzenlendiği salona geçti.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konuşma yapması öngörülüyor.

Toplantı sonunda bir bildirinin kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İİT Genel Sekreteri Useymin ve Filistin Başbakanı Hamdallah'ın basın açıklaması yapması bekleniyor.

KATILIMCI ÜLKELER

İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısına Afganistan, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Moritanya, Sudan, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet başkanlarının yanı sıra Endonezya ve Gambiya'nın cumhurbaşkanı yardımcıları katılıyor.

Filistin, Kırgızistan, Pakistan başbakan düzeyinde toplantıda yer alırken Özbekistan, Cezayir ve Sudan parlamento ya da senato başkanları seviyesinde temsil ediliyor.

Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantıda bulunan ülkeler ise şunlar:

Suudi Arabistan, Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Lübnan, Irak, Tunus, Umman, Libya, Bangladeş, Burkina Faso, Çad, Kazakistan, Komorlar, Maldivler ve Tacikistan.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas devlet bakanı seviyesinde, Venezuela ve İtalya ise misafir ülke olarak toplantıya katılıyor. Rusya ise İİT daimi temsilcisi ile temsil ediliyor. Ayrıca birçok ülkeden çeşitli bakanlar ve büyükelçiler toplantıda bulunuyor.

İİT GEÇEN YIL YİNE KUDÜS'LE İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.