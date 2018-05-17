Kumpastan ceza çıktı

ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı evraklar aracılığıyla kurulan mahkemede, Hakan Attilla davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Atilla, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçundan hakim önüne çıkmıştı. Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirildi. 18 ay daha cezaevinde kalacak olan Atilla'nın avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı. 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Reza Zarrab, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.
Dışişleri Bakanlığı, "FETÖ'nün sahte delilleriyle haksız bir ceza verildi" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, "FETÖ'nün sahte delilleriyle haksız bir ceza verildi" dedi.
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