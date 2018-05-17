;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Kudüs kırmızı çizgimiz
  2. Başkent Filistin

Kumpastan ceza çıktı

Kumpastan ceza çıktı
ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı evraklar aracılığıyla kurulan mahkemede, Hakan Attilla davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Atilla, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçundan hakim önüne çıkmıştı. Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirildi. 18 ay daha cezaevinde kalacak olan Atilla'nın avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı. 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan , yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

, "'nün sahte delilleriyle haksız bir ceza verildi" dedi.

Etiketler: , , ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar