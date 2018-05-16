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Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Mahkemesi'ne Hakan Atilla tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, 'Hakan Atilla davasıyla' ilgili olarak ABD'de verilen mahkeme kararına tepki gösterdi. Açıklamada "Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir" denildi.

Dışişlerinden ABD Mahkemesine Hakan Atilla tepkisi

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir. Böylece, anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkûm ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır."

"Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir."

  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 22:52
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