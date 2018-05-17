Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. Ekipler, askeri lojmanlarında bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmeyen kertenkelenin yılan olmadığını ve termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir hayvan olduğu görüldü.
Balıkesir'de şehir merkezinde ‘oluklu kertenkele’ yakalandı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen ve nesli tehlike altında olan çiftçi dostu, tehlikesiz 'oluklu kertenkele' itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.
Etiketler: Balıkesir , oluklu kertenkele
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