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'nin gafı sonrası FOX'ta büyük skandal

'de katıldığı programda 'Demirel ve Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek' sözü üzerine FOX Tv hemen ekrana KJ olarak 'Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek' yazdı. Bu skandal sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Muharrem İncenin gafı sonrası FOXta büyük skandal

'yi canlı yayında ağırlayan , büyük bir skandala imza attı.

İNCE'NİN GAFI SONRASI FOX TV'DEN SKANDAL KJ!
İnce'nin 'Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek' sözünün hemen ardından Fox TV, ekrana 'Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek' şeklinde bir KJ yazdı.

ÖZAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Bilindiği üzere, 8. Cumhurbaşkanı 'ın daha Cumhurbaşkanlığı'nın dördüncü yılında vefat etmesi yıllarca tartışılmış, Özal'ın zehirlendiği ihtimali üzerinde durulmuştu. Bu şüpheli ölüm, bugün de halen esrarını koruyor.

İNCE NASIL BÖYLE BİR ÖRNEK VERİR!
Fox TV'nin skandal KJ'si bir yana, Muharrem İnce'nin, Erdoğan hakkında Turgut Özal örneğine başvurması seyircide şaşkınlığa sebep oldu. Çünkü Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı seçimle değil, şüpheli bir ölümle son bulmuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR
Muharrem İnce'nin ve Fox TV'nin ortaya koyduğu bu skandala sosyal medyadan büyük tepki geldi.

FOX TV, YOUTUBE'DAKİ CANLI YAYININI DURDURDU
Skandal KJ'ye gelen tepkilerin yoğunlaşması üzerine Fox TV Youtube'daki canlı yayın linkini bir süreliğine askıya aldı.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI



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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 08:20
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Çok basit bir adam ..15 temmuzda silahla topla başaramadıklarını,şimdi zehirle yapmanın hesabı içindeler.

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evet0
hayır0
cevapla 17.05.2018 09:34
YUSUF YUSUF

Muharrem İNCE ben emperyallerin köpeğiyim demek istedi

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evet0
hayır0
cevapla 17.05.2018 09:21
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gidecekleri değilde sen nasıl geleceksin, 1ay sonra boyunun ölçüsünü alacacaksın ama sen yine konuşursun,surat yokki

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evet0
hayır0
cevapla 17.05.2018 09:16
ado ado

buradan muharrem inceye sesleniyorumki haddini bilsin resise birşey olursa murrem inccede arkasından gider terbiyeli olsun haddini bilsin onun bunun gemisine su taşımasın o bir göçmendir türkiyeye faydasıda yoktur tam bir provakatördür

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evet0
hayır0
cevapla 17.05.2018 09:15
YUSUF YUSUF

Ey Suni beyinliler belliki emperyaller beyninizi işgal etmiş. Gerici ve yobazsınız ileriye adım atmayı hiç düşünmüyorsunuz. Vaadlerinize bakıldığı zaman yakıyorsunuz yıkıyorsunuz yok ediyorsunuz yahu birde Atatürk ten bahsediyorsunuz Ey batı kuklası Muharrem İnce RTE göndermeye Dünyanın gücü yetmediki senin gücünmü yetecek.ALLAH ONUN GİTMESİNİ İSTEMEDİKTEN SONRA HİÇ BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ.

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evet0
hayır0
cevapla 17.05.2018 09:15
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