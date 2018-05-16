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gözaltına alındı

Oyuncu , Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Barış Atay gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Atay, ifadesi alınmak üzere 'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 09:10
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