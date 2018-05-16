Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin bir süreliğine ülkesine dönmesini istedi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başkonsolos Sfari'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarından sonra yaşanan gelişmeler üzerine bir süreliğine ülkesine dönmesi talep edildi.

Gazze'de İsrail katliamının ardından İsrail ve ABD'deki büyükelçilerini istişare için Ankara'ya çağıran Türkiye, İsrail ile ilişkilerinde dün yeni bir adım atmıştı.

TÜRKİYE VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI HAMLELER

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bir süre ülkesine dönmesi istenmişti. Türkiye'nin çok sert tepkisi karşısında çılgına dönen İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu açıkladı.

İSRAİL'İN İTHALAT KARARININ ARDINDAN TÜRKİYE'DEN YENİ HAMLE

Türk Dışişleri'ne çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre ülkesine dönmesinin ardından en son olarak İsrail'in İstanbul Başkonsolosu'na da aynı talep iletildi.