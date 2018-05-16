İstanbul Ramazan imsakiye 2018 Diyanet! Sahur imsak vakti ve iftar saatleri ilk sahura ne zaman saat kaçta kalkılacak?

İstanbul'da yaşayanlar için sahur ve iftar vakit saatleri Diyanet takviminde yayınladı. Ramazanın ilk günün hava-sıcaklık değerleri nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi verilerine göre Çarşamba günü gökyüzü bulutlu-güneşli olması bekleniliyor. En yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkarken en düşük sıcaklık 17 derece. Nem oranı ve rüzgarın hızında ise; nem oranı yüzde 53 ila yüzde 89 arasında olurken, rüzgar Çarşamba günü saatte 12 km hızında esecek.

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İlk sahur ve ilk iftar saatini haberimizden öğrenebilirsiniz. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan ayında ezanın saat kaçta okunacağı merak ediliyor. Özellikle vatandaşlar ilk sahurun saat kaçta olacağını ve ilk iftarın ne zaman olacağını araştırıyor. Sizler de Ramazan ayı ile ilgili tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Diyanet Ramazan imsakiyesi, ilk iftar, sahur saati...

İLK İFTAR VE İLK SAHUR NE ZAMAN?

İstanbul merkezi olduğu için ilk iftar ve ilk sahur saatini bu ile göre sizlerle paylaşacağız. 16 Mayıs 2018 günü imsak vakti 03.52'e kadar iken; akşam ezanı saati

20:22 olarak belirlendi.

Ramazan'ın Başlangıcı

Ramazan, öncelikle oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevinin yerine getirildiği, her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir aydır.

Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.

Ramazan, içerisinde insanlık için, "bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini" taşıyan bir aydır.

Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.

Ramazan, Kur'an ayıdır, oruç ayıdır.

Ramazan; yaz aylarının sonunda ve güz mevsiminin başında yağan ve yerdeki tozları temizleyen yağmur anlamındadır. Bu yağmur, nasıl yeryüzünü yıkayıp tozlardan temizliyorsa, Ramazan ayı da mü'minleri günahlardan öylece temizler.

Diğer bir anlamı da güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızmasıdır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder.

Her iki mânânın birleştiği nokta; oruçlunun bu ayda günâhlardan arınacak olmasıdır.

Rabbim bu ay hürmetine günahlarımızı affeylesin, rahmeti bol olan yüce Allah bizleri bağışlasın…

2018 YILI DİNİ GÜNLER

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı