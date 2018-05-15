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Büyükelçisi Eitan Naeh'e Türkiye'den gitmesi söylendi

'in 'deki katliamı sonrası, İsrail'in Büyükelçisi Eitan Naeh, 'na çağrıldı. Büyükelçi Eitan Na'e'e "Bir süre Tel Aviv'e dön" denildi.

İsrail Büyükelçisi Eitan Naehe Türkiyeden gitmesi söylendi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'in Büyükelçisi Eitan Naeh na çağrıldı ve sınırında 60 linin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edildi.

Naeh'e, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in istişareler için Türkiye'ye çağrıldığı iletildi. Naeh'e ayrıca bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirildi.

KÜSTAH SÖZLER
İsrail'in Eitan Naeh Twitter hesabından İsrail'in katliamını meşru göstererek Müslümanları suçladı.

Filistin'de dünden beri yaşanan vahşetin rakamları akıl almaz boyutlara ulaştı.

59 ÖLÜ 2770 YARALI
Günün erken saatlerinde başlayan protestolar, saat 4'ten sonra İsrail katlimanı dönüştü. Barışçıl bir şekilde gösteri düzenlemeye çalışan eylemcilerin üzerlerine İsrail askerleri önce gaz ile saldırdı, bununla da yetinmeyen İsrail güvenliği Fliistinli göstericilerin üzerlerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Birkaç saat içerisinde ölü sayısı 59'u bulurken, yaralananların sayısı ise 2770 olarak açıklandı. Ayrıca İsrail askerleri gazetecileri de hedef aldı. Filistin basınından 15 gazeteci vurularak yaralandı.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 15:45
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