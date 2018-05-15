Bekir Bozdağ: Katliamlardan ABD de birinci dereceden sorumludur

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Meclis'teki Kudüs Özel Oturumu'nda, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamla ilgili konuştu;

"ABD ULUSLARARASI TÜM HUKUK KURALLARINI ÇİĞNEMİŞTİR"

Bekir Bozdağ, "ABD dün 14 Mayıs itibariyle tüm uluslarası hukuk kurallarını çiğnemiştir" diyerek, ABD'nin Telaviv'deki büyükelçiğini Kudüs'e taşıdığını söyledi. Bozdağ; "Bu haksız taşıma karşısında hepimiz, pek çok Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin büyükelçiliğini taşıması, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıması sadece Filistin'e değil tüm Müslümanlara yapılmış ortak bir saldırıdır, Aynı zamanda Hristiyanlara ve samimi herk kesime yapılmış bir saldırıdır."

"ABD'NİN ATTIĞI ADIMLAR BÖLGEDEKİ BARIŞ SÜRECİNİ İMHA ETMİŞTİR"

Bekir Bozdağ; "Filistin meselesinin çözülmeden Ortadoğu'ya barış gelmeyeceğini söyledi. Bozdağ; "ABD'nin aldığı kararla ve attığı adımla bölgede barış sürecinin tamamen imha etmiştir. İsrail Hükümeti, birinci dereceden sorumludur. Ama ABD yönetimi de katliamdan sorumludur. Vicdan sahibi tüm Hristiyanlar ve diğer din mensupları da bu katliama ortak tepki göstermek zorundadır. Uluslararası hukuk dün ayaklar altına alınmıştır. İsteyenin istediği gibi hareket ettiği bir düzen Dünyamızı daha kötü bir hale getirecektir. Adaletin hayata geçirilmesi için, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Adaletin olmadığı yerde kalıcı barış tesis edilemez. ABD artık çözümün değil sorunun bir parçası haline gelmiştir." şeklinde konuştu.

18 MAYIS'TA İSRAİL ZULMÜNÜ LANETLEMEK İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANACAĞIZ

Bozdağ; "Filistinlilerin kendi vatanlarında özgür bir şekilde, yaşama hakları vardır, biz bu hakları savunuyoruz. Hiçbir oldu bitti, Kudüs'ün tarihini ve statüsünü değiştiremez. Filistin'in başkentidir.İslam İşbirliği teşkilatı olağanüstü toplantıya çağrıldı. Biz de İsrail zulmünü lanetlemek maksadıyla, 18 Mayıs'ta YeniKapı'da toplanacağız" dedi