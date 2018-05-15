İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh Twitter hesabından İsrail'in katliamını meşru göstererek Müslümanları suçladı.

Filistin'de dünden beri yaşanan vahşetin rakamları akıl almaz boyutlara ulaştı.

59 ÖLÜ 2770 YARALI

Günün erken saatlerinde başlayan protestolar, saat 4'ten sonra İsrail katlimanı dönüştü. Barışçıl bir şekilde gösteri düzenlemeye çalışan eylemcilerin üzerlerine İsrail askerleri önce gaz ile saldırdı, bununla da yetinmeyen İsrail güvenliği Fliistinli göstericilerin üzerlerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Birkaç saat içerisinde ölü sayısı 59'u bulurken, yaralananların sayısı ise 2770 olarak açıklandı. Ayrıca İsrail askerleri gazetecileri de hedef aldı. Filistin basınından 15 gazeteci vurularak yaralandı.