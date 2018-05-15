Neclis özel Kudüs oturumuyla toplandı ve önemli kararlar aldı. 3 Partinin AK Parti, MHP ve CHP'nin ortak imzasıyla bildiri yayımlandı. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ise bu bildiriye imza atmadı.

AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak bildirisinden: "İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır."