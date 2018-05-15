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Yol Durumu
  1. İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'e Türkiye'den gitmesi söylendi

'den için ortak bildiri

Genel Kurulunda , ve tarafından, 'in 'de yaptığı katliama ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

TBMMden Kudüs için ortak bildiri

Neclis özel oturumuyla toplandı ve önemli kararlar aldı. 3 Partinin , ve 'nin ortak imzasıyla bildiri yayımlandı. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ise bu bildiriye imza atmadı.

AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak bildirisinden: " yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı lilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır."

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 16:35
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