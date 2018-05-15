AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, İsrail'in dünkü yaptığı katliama yönelik "İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyorum. 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu" diyerek büyük tepki gösterdi.

AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeminde İsrail'in yaptığı katliam vardı. Sözlerine "Maalesef dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçı gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz.Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu." diye başlayan Başbakan şunları söyledi;

"3 GÜN YAS İLAN ETTİK"

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize dayanışma göstermek açısından bugünden itibaren 3 gün yas ilan ettik. Bayraklarımızı yarıya indirdik. Amerikan yönetimi bilmeli ki; zulüm nemrutları abad etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abad etmeyecektir." dedi.





BAŞBAKAN YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"Dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sonrası silahı olmayan gençler, insanlar protesto ettiler. Barışçı gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Barış iklimine benzin döken ABD yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60'a yakın kardeşimiz şehit oldu. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşı Kudüs'e bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. ABD yönetimleri bilmelidir ki masumlara kurşun yağdıranlar aba olmayacaktır. Bu kararı barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz, bizim için yok hükmündedir."

"BÜTÜN İNSANLIĞI BU VAHŞETE KARŞI DURMAYA DAVET EDİYORUM"

"BM'de 128 ülke ABD'nin bu karardan vazgeçmesini, büyükelçiliğin taşınmaması yönünde karar aldı. Maalesef ABD yönetimi 128 ülkenin iradesini yok sayarak ısrar etti, sonuç 60 insanın hayatını kaybetmesi, 3 bin insanın yaralanması. Bölgede küresel barış adına son derece vahim bir durum cereyan etmektedir. ABD elçiliği kan dökülerek açılması son derece kaygı vericidir. İsrail'in linç politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti bütün varlığı ile Filistin davasına geçmişte olduğu gibi sahip çıkmaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin yaralarını saracağız, yanlarında olacağız. 81 milyon vatan evladının kalbi Filistin ile atmaktadır. Bütün insanlığı bu vahşete karşı durmaya davet ediyorum, lanetlemeye davet ediyorum. İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmeli, tek ses olmalı, tek yürek olmalıdır. İslam dünyası birlik göstermek zorundadır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır."

YENİKAPI'DA "ZULME KARŞI BÜYÜK DURUŞ" BULUŞMASI

"AK Parti olarak mazlum milletlerin iradesini de temsil ediyoruz. Tüm mazlum milletlerin yüreğindeki Recep Tayyip Erdoğan sevgisi tesadüfen oluşmuş değil. Yenikapı'da zulme karşı duruş adı altında büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Buradan cuma günü saat 3'te yapılacak olan büyük buluşma ve dayanışmaya bütün vatandaşımızı davet ediyorum. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır, Türkiye sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır."

"HAKTAN, HUKUKTAN ASLA GERİYE DÖNÜŞ YOK"

"Olması gerektiği gibi devleti, milletin hizmetine sunduk. Devlet, her vatandaşımızın devletidir. Tüm vatandaşlarımız adalet karşısında eşittir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Bunu nasıl yaptık? Daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk devleti ile yaptık. Yıllar yılı haksızlıklara ses çıkarmayanar bugün, sureti haktan görünüp üste çıkmaya çalışıyor. Özgürlük nutukları atıyor. Adaylar meydana çıktı ya, hababam özgürlük nutuklar. Biri çıkmış diyor ki, başörtü sorunu bitti, bundan geri dönüş yoktur. Ha şunu bilseydin be kardeşim. AK Parti yaparken neredeydin?, o zaman yanımızda olacaktın. Şimdi konuşmak kolay. Bunu sağlayan AK Parti'dir, bu kadrolardır. Milletimiz 16 yıllık kazanımlardan asla vazgeçmeyecektir. Millet üzerinde vesayet kurulmasına izin vermeyecektir. Onun için bu Anayasa değişikliğini yaptık. Ne engeller ile karşılaşdığımızı millet biliyor? Haktan, hukuktan asla geriye dönüş yok. Türkiye'nin hiçbir vatandaşı herhangi bir sebeple ötekileştirilemeyecek."